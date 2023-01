Calabria, in 2022 raccolte 10.132 tonn. pneumatici fuori uso

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - Ecopneus ha raccolto e riciclato in Calabria, nel corso del 2022, 10.132 tonnellate di pneumatici fuori uso ed esaudito oltre 2.200 richieste di prelievo presso i gommisti del territorio. Lo rende noto, con un comunicato, la stessa società senza scopo di lucro che rappresenta il principale operatore della gestione dei pneumatici fuori uso in Italia.

La Calabria, secondo Ecopneus, è la decima regione in Italia per quantità di pneumatici fuori uso generati e raccolti nel 2022, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella regione.

Per quanto riguarda le singole province, a Cosenza le tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte sono state 3.542, a Reggio Calabria 2.888, a Catanzaro 1.658, a Crotone 1.380 ed a Vibo Valentia 664. (ANSA).