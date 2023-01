Religione: nuovo sito Conferenza episcopale calabra

(ANSA) - CATANZARO, 25 GEN - In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori delle comunicazioni sociali, la Conferenza episcopale calabra ha reso pubblico il suo nuovo sito istituzionale, www.conferenzaepiscopalecalabra.it.

Il sito, realizzato da "Evermind - Smart working company", fondata da giovani calabresi, "è stato sviluppato - riferisce un comunicato - con una triplice finalità: dare risalto alle notizie provenienti da ogni singola Diocesi, evidenziare i comunicati stampa della Conferenza episcopale calabra e rendere fruibili i documenti dei vescovi calabresi. In particolare, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, tutte le notizie più importanti che saranno pubblicate sui siti di ognuna delle 12 Diocesi calabresi confluiranno nel nuovo portale, secondo i parametri che, di volta in volta, saranno individuati dalla Commissione comunicazione e cultura della Conferenza episcopale calabra, guidata dal vescovo di Lamezia, monsignor Serafino Parisi".

"Il nuovo sito - ha affermato monsignor Parisi - ci permette di cogliere, in una sola schermata, tutta la vivacità della Chiesa calabrese e contribuisce a sostenere ed amplificare l'apostolato dei vescovi della regione e di tutti gli operatori pastorali coinvolti in ogni diocesi. Inoltre, il portale istituzionale della Cec contribuirà ad avvicinare i fedeli, rendendoli partecipi delle iniziative promosse dalla Conferenza e permettendo loro di contattare le Commissioni di lavoro di cui la Cec si è dotata per andare incontro alle loro necessità".

"Il sito - è detto ancora nel comunicato - offre inoltre la possibilità di iscriversi alla Newsletter istituzionale della Conferenza episcopale calabra, un altro canale di aggiornamento indispensabile per non perdere neanche una notizia che riguardi la vita ecclesiale calabrese". (ANSA).