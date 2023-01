Rapine in centro a Cosenza, fermato presunto autore

(ANSA) - COSENZA, 25 GEN - Avrebbe rapinato, in due distinte circostanze nel centro di Cosenza, una donna e un uomo che avevano appena prelevato delle somme di denaro rispettivamente dagli sportelli Postamat e di un istituto di credito. Un cittadino egiziano di 40 anni è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza con l'accusa di furto e rapina.

I due episodi sono avvenuti la sera del 10 gennaio scorso ai danni della donna alla quale erano stati sottratti con destrezza 50 euro e la notte del giorno dopo per l'uomo che, oltre ad essere stato derubato di 30 euro appena prelevati dallo sportello automatico di un istituto di credito, era stato anche colpito con due pugni sferrati in pieno volto. (ANSA).