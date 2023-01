Rogo distrugge 3 bus autolinee calabrese, non escluso dolo

(ANSA) - DIAMANTE, 23 GEN - Tre autobus di una ditta di autoservizi del cosentino sono andati distrutti in un incendio divampato la notte scorsa a Diamante. Al momento le cause non sono state ancora accertate ma non viene escluso il dolo. I mezzi, di proprietà della ditta Preite che collega i comuni dell' hinterland di Cosenza con il capoluogo stesso e con le rimanenti province calabresi, erano parcheggiati in piazza Caravaggio adibita a deposito. L'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti dai distaccamenti di Scalea e Paola, è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito, Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle origini dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. (ANSA).