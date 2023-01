Covid: contagi ancora in calo (328)e 3 decessi, tasso 12,24%

(ANSA) - CATANZARO, 13 GEN - Ancora in calo i contagi in Calabria: sono 328, ieri erano 446, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di meno tamponi, 2.679 e con il tasso che dal 15,93 è ulteriormente sceso al 12,24%. Tre i decessi che portano a 3.260 il totale delle vittime dall'esordio della pandemia. In netto calo i ricoveri nei reparti ordinari, -13; un ingresso in più nelle terapie intensive (11). I guariti sono complessivamente 617.288 (+569), gli attualmente positivi 3.971 (-244) e gli isolati a domicilio 3.785 (-232).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 624519. Il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4.149.127.

A livello provinciale i casi Covid 19 sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 229 (29 in reparto, 8 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110871 (110449 guariti, 422 deceduti); Cosenza: casi attivi 2230 (85 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183580 (182141 guariti, 1439 deceduti); Crotone: casi attivi 100 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59199 (58923 guariti, 276 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1059 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1027 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206747 (205838 guariti, 909 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 133 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52821 (52626 guariti, 195 deceduti). (ANSA).