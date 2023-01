Provinciali: Vibo, L'Andolina candidato presidente c.destra

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 05 GEN - Corrado L'Andolina, 53 anni, avvocato, sindaco di Zambrone, è il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia, l'elezione è fissata per il 29 gennaio. La candidatura di L'Andolina è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede provinciale di Forza Italia.

"L'avvocato L'Andolina, proposto da me e dal deputato Giuseppe Mangialavori - ha detto il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito - rappresenta la sintesi di tutta la coalizione di centrodestra".

"Tutti i sindaci di centrodestra della provincia - ha aggiunto Comito - hanno espresso la loro disponibilità a sostenere L'Andolina, che si caratterizza per spessore morale, trasparenza ed esperienza amministrativa. È la persona giusta, dunque, per presiedere un ente che vive una situazione difficile. Noi saremo, comunque, al suo fianco".

L'Andolina, nel suo intervento, ha sottolineato "la compattezza e l'unità della coalizione di centrodestra, che, pur nella diversità, é accomunata dalla lunga storia che caratterizza ormai il suo percorso politico. Sono un candidato di coalizione e la mia attenzione nei confronti di tutte le forze dello schieramento sarà massima". (ANSA).