Covid: Calabria, 5 vittime e 740 contagi, positività 19,28%

(ANSA) - CATANZARO, 05 GEN - Sono 740 i nuovi contagi da Covid in Calabria, con 5 vittime (3.232 da inizio pandemia). Il tasso di positività sale dal 18,74% al 19,28%.

Stabili - nel saldo tra ingressi e uscite - il numero dei ricoverati, che aumentano di 1 in area medica (188) e calano di 2 in terapia intensiva (13). Prosegue inoltre il calo dei casi attivi che oggi sono 5.854 (-388) a fronte di 1.123 nuovi guariti. Gli isolati a domicilio sono 5.653 (-387). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.124.800 con 620.260 positivi.

A livello provinciale la situazione Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 781 (45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 727 in isolamento domiciliare); casi chiusi 109309 (108890 guariti, 419 deceduti). Cosenza: casi attivi 2889 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2813 in isolamento domiciliare); casi chiusi 181273 (179850 guariti, 1423 deceduti). Crotone: casi attivi 130 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 119 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58848 (58572 guariti, 276 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1588 (39 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205183 (204281 guariti, 902 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 185 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52574 (52381 guariti, 193 deceduti). (ANSA).