Incidenti stradali:anziano travolto e ucciso da auto a Rende

(ANSA) - RENDE, 04 GEN - Un uomo di 75 anni, del quale non è stata resa nota l'identità, è morto dopo essere stato investito da un'auto ad Arcavacata di Rende. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura in transito sul tratto della statale 107, nella zona universitaria.

Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso ma il decesso del settantacinquenne è stato istantaneo.

Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e della Polizia municipale. Il tratto della Statale è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

