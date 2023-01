Covid: Calabria, 637 contagi e 3 vittime, positività 18,74%

(ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Sono 637 i nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore, nel corso delle quali sono state registrate anche tre vittime (3.227 da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dal 23,48% al 18,74%.

Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - restano stabili a 187 i ricoverati in area medica mentre crescono di 3 quelli in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 6.242 (-105), gli isolati a domicilio 6.040 (-108) mentre i nuovi guariti sono 739. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.120.962 con 619.520 positivi.

A livello provinciale la situazione Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 947 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108979 (108560 guariti, 419 deceduti). Cosenza: casi attivi 3236 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180644 (179223 guariti, 1421 deceduti). Crotone: casi attivi 98 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58815 (58539 guariti, 276 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1475 (37 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205124 (204225 guariti, 899 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 205 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52524 (52331 guariti, 193 deceduti). (ANSA).