Aggredisce e minaccia di morte la compagna incinta,arrestato

(ANSA) - VALLEFIORITA, 03 GEN - Avrebbe seguito la compagna, in stato di gravidanza, all'interno di un esercizio commerciale per poi aggredita, afferrandola per il collo e minacciandola con un bastone di acciaio, prima di essere allontanato da alcune persone presenti che sono intervenute. Un quarantacinquenne è stato arrestato dai carabinieri a Vallefiorita con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, a poca distanza dall'accaduto, infatti, è stato rintracciato all'interno della propria abitazione ai quali ha consegnato il bastone in acciaio lanciando, anche in questa circostanze, minacce di morte all'indirizzo della convivente qualora la stessa avesse presentato denuncia.

Intanto, però, i carabinieri hanno avuto modo di accertare quanto accaduto e, fatti salvi ulteriori approfondimenti, la sistematicità delle condotte di vessazione compiute nei confronti della donna. (ANSA).