Covid:Calabria, 742 casi e una vittima, positività al 20,06%

(ANSA) - CATANZARO, 07 DIC - Sono 742 i nuovi contagi da Covid in Calabria con una vittima (3.136 da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dal 22,35 al 20,06%. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - aumentano di 5 i ricoveri in area medica (155) e di 1 in terapia intensiva (6). I casi attivi sono 7.801 (+241), gli isolati a domicilio 7.640 (+235) ed i nuovi guariti 500. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 4.033.070 con 602.171 positivi.

A livello provinciale i dati del contagio sono: Catanzaro: casi attivi 1811 (33 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1773 in isolamento domiciliare); casi chiusi 103572 (103176 guariti, 396 deceduti). Cosenza: casi attivi 2257 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 175586 (174208 guariti, 1378 deceduti). Crotone: casi attivi 280 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57640 (57369 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2819 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2780 in isolamento domiciliare); casi chiusi 199210 (198328 guariti, 882 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 442 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51274 (51084 guariti, 190 deceduti).

(ANSA).