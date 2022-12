Incidenti stradali: scontro tra due auto, 4 giovani feriti

(ANSA) - CATANZARO, 03 DIC - Quattro giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a San Pietro Apostolo, in prossimità del Bivio Zeta. I quattro viaggiavano su due vetture, una Fiat Tipo ed una Mercedes Cla che per cause in corso di accertamenti, si sono scontrate. Il ferito più grave è il conducente della Tipo che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Soccorso dal personale sanitario del SEU118 è stato poi trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli per gli accertamenti finalizzati a chiarire la dinamica dell'incidente. Successivamente anche uno dei tre passeggeri della Mercedes è stato portato in ospedale per ulteriori controlli ed accertamenti mentre gli altri due sono rimasti feriti in modo lieve. (ANSA).