Editoria: è uscito 'Questioni sociali e Nuova sinistra'

(ANSA) - CATANZARO, 01 DIC - Questioni sociali e Nuova sinistra: edito un nuovo libro con due distinti saggi a firma di Massimo Tigani Sava e di Filippo Veltri. Due, è scritto in una nota, approcci diversi: "il primo, di taglio storico, riflette sul concetto di Questioni Sociali, genesi della Sinistra in Italia ed Europa e nuove Questioni Sociali nate con la globalizzazione; il secondo, di taglio politologico, affronta i temi dirimenti dell'attualità".

Si tratta, è scritto ancora nella nota, di "un nuovo libro in una nuova collana di Local Genius: Politica, Economia, Società, diretta dallo stesso Filippo Veltri. Un progetto che nasce con la volontà di ragionare, approfondire, riflettere, spiegare, offrire strumenti seri di confronto". (ANSA).