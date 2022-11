Minaccia la compagna davanti ai carabinieri, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 26 NOV - Una donna va dai carabinieri, insieme al figlio tredicenne, per denunciare per maltrattamenti il compagno. Lui la raggiunge e davanti ai militari la minaccia in modo così violento da fare scattare l'intervento immediato dei militari, che lo arrestano per maltrattamenti. È accaduto a Crotone nella caserma della Stazione principale dell'Arma.

La donna si era recata in caserma dopo che il compagno, mentre la coppia era a casa insieme al figlio, l'aveva aggredita verbalmente. L'uomo è arrivato poco dopo ed ha fatto irruzione nell'ufficio in cui si trovava la compagna, rivolgendole ulteriori minacce malgrado la presenza dei carabinieri.

Dalle indagini svolte dai carabinieri è emerso che i maltrattamenti ai danni della donna andavano avanti da 14 anni.

I militari hanno anche sottoposto l'uomo al test alcolemico da cui è risultato un tasso superiore al limite consentito. (ANSA).