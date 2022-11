Esplosione bombole gas nel Reggino, un morto ed un ferito

(ANSA) - BAGNARA CALABRA, 26 NOV - Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio di una o più bombole di gas in un locale adibito a deposito di attrezzi in contrada "Pezzolo" di Bagnara Calabra, nel Reggino.

La vittima è un imprenditore che era il proprietario del deposito, mentre il ferito sarebbe un idraulico che collaborava con la vittima. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco ed i carabinieri. Il ferito è stato ricoverato negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali. Si esclude, dunque, l'origine dolosa. (ANSA).