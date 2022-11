Omicidio a Reggio, convalidato arresto cugino vittima

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 NOV - É stato convalidato l'arresto di Pino Sicari, il sessantenne che mercoledì scorso, a "Catona" di Reggio Calabria, ha ucciso con alcuni colpi di pistola il cugino acquisito, Francesco Giuseppe Fiume, di 44 anni. La convalida è stata decisa, a conclusione dell'interrogatorio di Sicari, dal Gip, Sabato Abagnale, che ha anche emesso a carico dell'omicida, che è reo confesso, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sicari, nel corso dell'interrogatorio, ha confermato quanto aveva sostenuto nella stessa giornata di mercoledì scorso, quando, poco dopo l'omicidio, si era costituito in Questura, consegnando la pistola legalmente detenuta utilizzata per commettere l'omicidio. Il sessantenne ha ribadito di avere ucciso Fiume al culmine di una discussione provocata da vecchi dissidi e screzi col cugino.

Il Gip Abagnale ha rigettato l'istanza che era stata presentata dal difensore di Sicari, l'avvocato Emanuele Genovese, perché venisse concesso all'omicida il beneficio degli arresti domiciliari. (ANSA).