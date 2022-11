Sorpreso con 1,3 kg di marijuana in borsa frigo, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 24 NOV - Aveva nascosto all'interno di una borsa frigo un chilo e trecento grammi di marijuana e all'interno aveva messo anche cocaina e hascisc.

M.L., di 42 anni, incensurato, è stato arrestato e posto ai domiciliari, in flagranza di reato, dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I militari, nel corso di una perquisizione a casa dell'uomo a Corigliano, nell'ambito dei servizi predisposti ai fini della repressione dello spaccio, hanno trovato la borsa frigo con all'interno un chilo e trecento grammi di marijuana, 6,24 grammi di cocaina e 116,71 grammi di hascisc. Sempre a casa, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione, mannite e materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata.

(ANSA).