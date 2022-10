Avvicina donna che fa jogging e la molesta, incastrato da foto

(ANSA) - CROTONE, 07 OTT - Avrebbe avvicinato una donna di 39 anni intenta a fare jogging molestandola dopo averla trattenuta per un braccio. Un uomo di 37 anni, richiedente asilo di origine afgana, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato a Crotone con l'accusa di violenza sessuale. Il fatto è avvenuto a Crotone lungo la passerella del porto industriale di Crotone.

La donna, impaurita, è riuscita a divincolarsi e a fuggire prima a piedi e successivamente a bordo della sua auto. Poco dopo è ritornata nel luogo dell'aggressione riuscendo, con il proprio smartphone, a scattare delle foto del trentasettenne che ha consegnato agli agenti della volante giunti sul posto a seguito di una sua segnalazione al 113.

L'uomo, regolarmente presente in Italia perché richiedente asilo e in attesa delle determinazioni degli organi competenti, è stato identificato e rintracciato dai poliziotti che gli hanno notificato il provvedimento. (ANSA).