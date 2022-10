Droga:Cc sequestrano due piantagioni e oltre 30 kg marijuana

(ANSA) - GIOIA TAURO, 06 OTT - Circa 30 chilogrammi di sostanza stupefacente e due piantagioni sequestrate sono il bilancio di un'attività di perlustrazione e rastrellamento delle aree aspromontane e boschive più impervie attuata dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro con l'ausilio dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria".

In particolare, nell'ambito delle attività svolte, oltre 11 chili di marijuana essiccata e pronta per la vendita sono stati scoperti e sequestrati a Cinquefrondi. La droga era nascosta all'interno di alcuni bidoni in un terreno demaniale in una zona campestre di località "Gunnari".

A Oppido Mamertina, in località "Serra Canazzone", all'interno di un'estesa area boschiva di pubblico demanio, è stata individuata una coltivazione con oltre 400 piante di 2 metri di altezza, munita di un rudimentale sistema di irrigazione.

Anche a Delianuova, i militari hanno scoperto una piccola piantagione di cannabis, questa volta all'interno di una proprietà completamente abbandonata. In un casolare adibito ad essiccatoio, inoltre, c'erano circa 21 chili di materiale vegetale costituito da foglie ed infiorescenze, in fase di essiccazione per la successiva immissione nel mercato illecito della droga. Trovati anche utilizzati per la coltivazione delle piante e oltre 2 chili di marijuana in sacchetti, pronti alla vendita. (ANSA).