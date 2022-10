Droga: nascondeva in casa eroina e marijuana, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 06 OTT - Aveva nascosto eroina e marijuana in alcuni cassettoni e nelle tapparelle di casa. Un venticinquenne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Squadra mobile di Crotone al termine di una serie di controlli eseguiti nel quartiere di Fondo Gesù.

L'attività degli agenti si è concentrata in particolare su un condominio dove, grazie a servizi di appostamento, erano stati notati movimenti sospetti di soggetti gravitanti nel settore degli stupefacenti. Con l'ausilio delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, sono state effettuate alcune perquisizioni domiciliari nell'edificio tra cui quella del venticinquenne nel cui appartamento sono stati trovati 67 grammi di eroina e 12 grammi di marijuana, sostanza in parte di suddivisa in dosi ed un bilancino. Il controllo dell'intero immobile ha portato, anche, al ritrovamento di una borsa contenente 102 grammi di marijuana, nascosta all'interno di vano, facente parte delle parti comuni dell'edificio.

La droga è stata sequestrata. (ANSA).