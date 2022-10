Investito e ucciso da un treno in Calabria

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 03 OTT - Un uomo di cui non sono state rese note le generalità è stato travolto e ucciso stamani dal treno Freccia argento, Sibari - Bolzano, in transito tra le stazioni di Mongrassano e Torano Castello, nel Cosentino.

La vittima si trovava vicino ai binari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. I militari stanno lavorando per capire se si è trattato di un suicidio o di una fatalità. La linea ferroviaria è rimasta chiusa per alcune ore ed è stata da ripristinata da poco.

(ANSA).