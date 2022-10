Aeroporti:Occhiuto,siglato Cis per 215 mln a scali Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 03 OTT - "Oggi sono a Roma, e la Calabria può festeggiare un intervento storico, che porterà nella nostra Regione risorse e opportunità. Al termine del Tavolo istituzionale Cis Calabria 'Volare', infatti, ho sottoscritto con la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, un Contratto interistituzionale di sviluppo per il rilancio degli aeroporti calabresi".

Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Grazie a questo importante accordo la Regione - aggiunge Occhiuto - potrà stanziare 129 milioni e 875 mila euro, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione, per diverse iniziative che interesseranno i tre scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. A queste risorse vanno aggiunti i 25 milioni di euro già previsti nel bilancio dello Stato per l'aeroporto 'Tito Minniti', più ulteriori 60 milioni e 625 mila euro che saranno messi in campo da Sacal. Un pacchetto da 215 milioni e 500 mila euro che ci permetterà nei prossimi anni di far crescere, proporzionalmente, tutti gli aeroporti della Calabria. Ci candidiamo a diventare la maggiore meta turistica del Mezzogiorno". (ANSA).