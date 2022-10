Droga: detenevano circa 120 grammi di hascisc, arrestati

(ANSA) - CATANZARO, 01 OTT - Gli agenti del Commissariato di Ps di Catanzaro Lido, con l'ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e del Nucleo Cinofili, hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo e una donna, rispettivamente di anni 20 e 24, trovati in possesso di circa 120 grammi di hascisc.

La sostanza stupefacente è stata trovata, in parte, durante una perquisizione domiciliare, nell'abitazione della donna dove era presente anche il ragazzo. Nella circostanza, alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra in un giardino di pertinenza della stessa abitazione. Altra droga è stata individuata sia a casa della ragazza, dove c'era anche un bilancino elettronico ancora intriso di sostanza stupefacente, sia nell'abitazione del ragazzo che è stata successivamente perquisita. (ANSA).