Covid:Calabria; lieve calo contagi, tasso e ricoveri stabili

(ANSA) - CATANZARO, 01 OTT - Sono sostanzialmente stabili, rispetto a ieri, i dati dell'incidenza del Covid in Calabria. I nuovi contagiati sono 775 rispetto agli 843 di ieri. Il tasso di positività é il 21,57% (ieri era stato il 21,12), con un numero di tamponi effettuati, comunque, inferiore, 3.593 rispetto a 3.991 (totale 3.792.126). Si registra un solo decesso (ieri erano stati tre), con il totale dei morti che raggiunge quota 3.011.

Stabili i ricoveri, che sono uno in meno nelle rianimazioni (totale sette), mentre non si registrano nuovi ingressi nei reparti ordinari, dove i degenti restano 127.

I casi attivi sono 39.609 (+377) , gli isolati a domicilio 39.475 (+378) ed i nuovi guariti 397 (totale 516.229).

I dati sono pubblicati sul Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni ricevute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 2.600 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.569 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92.737 (92.356 guariti, 381 deceduti). - Cosenza: casi attivi 31.912 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31.856 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128.504 (127.200 guariti, 1.304 deceduti). - Crotone: casi attivi 452 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 446 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.211 (54.946 guariti, 265 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 1.948 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.917 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.608 (188.751 guariti, 857 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 646 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 638 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.278 (48.092 guariti, 186 deceduti)