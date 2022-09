Elezioni: in Calabria vince centrodestra, M5S primo partito

(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - Netta affermazione del centrodestra, con Fratelli d'Italia che riesce a superare Forza Italia, ma il Movimento 5 Stelle si conferma il primo partito giungendo alle spalle della coalizione vincente e staccando un deludente centrosinistra. E' questo, a spoglio ancora in corso, il risultato in Calabria delle elezioni politiche. Con 2.057 sezioni scrutinate su 2.401, in una regione che si caratterizza per essere quella con l'affluenza più bassa d'Italia - il 50,74%, 13 punti in meno rispetto al 2018 - il centrodestra è al 41,97% contro il 17,72 del centrosinistra che ottiene meno voti dei 5 Stelle. I pentastellati, nonostante il calo dalle politiche 2018, arrivano al 29,31% e si confermano il primo partito in regione.

Nelle coalizioni, in una regione feudo di Forza Italia, sempre in doppia cifra anche alle regionali di un anno fa, il partito di Giorgia Meloni riesce nel sorpasso e ottiene il 19,02% - 4,56% 4 anni fa - contro il 16,12% degli azzurri, in calo di 4 punti rispetto alle precedenti politiche. Male la Lega che conferma il dato del 2018, con il 5,79% dei consensi contro il 5,62%. Male anche, sul fronte opposto, il Partito democratico che conferma, al ribasso, il dato del 2018 ottenendo il 14,01% dei consensi a fronte del 14,34. Impegno civico di Luigi Di Maio si ferma allo 0,87. Non sfonda, in Calabria, il terzo polo con Calenda e Renzi che arrivano al 4%.

Nei collegi uninominali, sempre con dati parziali, domina il centrodestra, avanti nei due senatoriali e nei 5 della Camera, con soli 3 in ballo dove se la deve vedere con candidati 5 Stelle. E' il caso, per la Camera, dei collegi Cosenza Tirreno, con l'azzurro Andrea Gentile che con 497 sezioni scrutinate su 537 è al 36,52% contro il 36,41% della deputata uscente M5S Anna Laura Orrico, e in quello Corigliano Rossano Crotone, dove il deputato uscente della Lega Domenico Furgiuele è avanti nel confronto con Vittoria Baldino, anche lei uscente. I due, con 503 sezioni scrutinate su 551, sono separati da poco meno del 3%. Anche nel collegio senatoriale Cosenza Crotone, il risultato è in bilico con 1.031 sezioni scrutinate su 1.088, con l'esponente di centrodestra Ernesto Rapani al 38,15% contro il 35,74% di Maria Saladino. (ANSA).