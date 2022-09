Elezioni: definitivi, in Calabria vice c.destra, M5S primo

(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - Il dato definitivo conferma proiezioni e risultati parziali: è il Movimento 5 Stelle, con il 29,38%, il primo partito in Calabria al termine dello spoglio per le elezioni politiche che sanciscono la vittoria, anche a livello regionale, del centrodestra che si porta a casa anche sei parlamentari su 7 nei collegi uninominali lasciandone solo uno ai 5 Stelle Possono festeggiare Fratelli d'Italia, che balzano dal 4,56% delle politiche del 2018 al 18,97% superando anche Forza Italia. Gli azzurri, tuttavia, che in Calabria guidano la Regione con Roberto Occhiuto ex capogruppo alla Camera, possono sorridere: anche se in calo rispetto a 4 anni fa, ottengono il 15,60% alla Camera (con l'exploit di Vibo al 21,97%) e il 16,09 al Senato, che rappresentano il dato migliore ottenuto in tutta Italia dal partito di Berlusconi.

Nel centrodestra, a parte il risultato di coalizione, c'è poco da festeggiare in casa leghista con il partito che ottiene il 5,76%, ai livelli di 4 anni fa (5,62%) e lontanissimo dal 22,61% delle europee del 2019. Delusi, anche, sul fronte opposto, gli esponenti dem, che confermano sostanzialmente il dato di 4 anni fa quando ottennero il 14,34% raggiungendo il 14,64% e ponendosi come quarto partito in Calabria, 4 punti in meno rispetto alle europee.

Non sfonda, il terzo polo. Il movimento messo in campo da Carlo Calenda ottiene il 3,97%, un risultato al di sotto delle aspettative dei leader locali di Azione e Italia viva. (ANSA).