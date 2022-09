Disabili:lingua segni,Cittadella Regione Calabria in blu

(ANSA) - CATANZARO, 23 SET - "In occasione della Giornata internazionale delle lingue dei segni, la Cittadella è illuminata di blu. La Regione Calabria è al fianco delle comunità sorde per l'uguaglianza e i diritti umani e per il riconoscimento delle lingue dei segni nazionali.

Insieme, si può". E' quanto scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il palazzo degli uffici regionali di Catanzaro si è illuminato, in serata, in raccogliendo la sfida 'Blue light for sign languages' lanciata peer l'edizione 2022 dalla Wfd, Federazione internazionale per le persone sorde. (ANSA).