Covid: in Calabria nuovi contagi in stallo, aumenta tasso

(ANSA) - CATANZARO, 23 SET - Nuovi contagi in stallo, 571 rispetto ai 570 di ieri; aumento, sia pure lieve, del tasso di positività, dal 16,30 al 17,32%; quattro nuovi decessi (ieri ce n'era stato soltanto uno), con il totale che raggiunge quota 3.001, ed un ricovero in più nelle rianimazioni (cifra complessiva sei), mentre scendono di tre unità quelli nei reparti ordinari (totale 115). Sono questi i dati principali dell'incidenza del Covid in Calabria riportati nel Bollettino redatto dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Sono stati effettuati 3.297 nuovi tamponi (totale 3.759.687). I nuovi guariti sono 878 (totale 512.065), gli attualmente positivi 37.879 (-311) e gli isolati a domicilio 37.758 (-309).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. - Catanzaro: casi attivi 2.464 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2.442 in isolamento domiciliare); casi chiusi 91.787 (91.407 guariti, 380 deceduti). - Cosenza: casi attivi 30.508 (58 in reparto, uno in terapia intensiva, 30.449 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127.034 (125.738 guariti, 1.296 deceduti). - Crotone: casi attivi 398 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.896 (54.631 guariti, 265 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 1.755 (19 in reparto, uno in terapia intensiva, 1.735 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188.543 (187.687 guariti, 856 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 603 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 590 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.047 (47.861 guariti, 186 deceduti)