Droga: in auto con cocaina nei luoghi della movida,arrestato

(ANSA) - RENDE, 16 SET - E' stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina e di 3.642 euro in contanti: un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo e di contrasto del fenomeno dello spaccio nei luoghi della movida cittadina caratterizzata dalla forte presenza di giovani, hanno fermato e sottoposto a controllo, a Quattromiglia, il ventottenne che era alla guida della sua auto.

A seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati la droga e il denaro, in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita. Sostanza stupefacente e soldi sono stati posti sotto sequestro. (ANSA).