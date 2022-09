Musica:alla band Amakorà il Premio nazionale "Folk e World"

(ANSA) - CATANZARO, 15 SET - Dalla Calabria alla ribalta nazionale. La band Amakorà ha vinto, in Puglia, a Cutrofiano, il premio Folk & World Nuove Generazioni assegnato in occasione della serata live tenutasi nell'ambito dell'evento promosso da Sud Ethnic e Li Ucci Festival, in collaborazione con Nuovo Imaie e Scuola di musica popolare di Forlimpopoli.

Un percorso artistico, quello della band originaria del vibonese, che vanta già diversi anni di esperienza e che ha consentito al gruppo di ricreare sentieri musicali perduti e inventare nuove armonie ispirate alla tradizione e all'identità del territorio. Melodie prodotte da strumenti ancestrali e testi che parlano di una terra e della sua gente, del passato ma anche del presente difficile e dell'incerto futuro.

Il nome "Amakorà" significa, letteralmente, amore per la propria terra, quasi una mission per la band inserita nel circuito "Calabria Sona". La giuria che ha assegnato il premio era composta da giornalisti e musicisti provenienti da ogni parte d'Italia.

Dopo l'estate per il gruppo calabrese è prevista l'uscita di un nuovo disco e nuovi importanti impegni. (ANSA).