Disperso sullo Zomaro per raccogliere funghi, ritrovato

(ANSA) - MOLOCHIO, 06 SET - E' stato individuato e soccorso V.D.,l'uomo di 59 anni, allontanatosi nei boschi dello Zomaro per andare a raccogliere funghi e di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. A rintracciarlo, in una località nel territorio del comune di Molochio, sono stati gli operatori del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco Calabria.

La persona dispersa, che si trova in una zona impervia, è apparso subito cosciente ed ha risposto alle domande dei soccorritori. Le ricerche del cinquantanovenne era scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione effettuata dai familiari non vedendolo rientrare a casa.

Sul posto da quando era stato dato l'allarme erano presenti le squadre dei vigili del fuocodi Polistena, il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), operatori della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, carabinieri e carabinieri forestali e il nucleo cinofili Vigili del fuoco Calabria. (ANSA).