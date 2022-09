"Bob Alchimia a spicchi", una scuola per la pizza di qualità

(ANSA) - MONTEPAONE, 01 SET - Quella della pizzeria "Bob Alchimia a spicchi" è una storia che nasce dall'impegno costante nel migliorarsi e progredire, ma anche dall'inventiva e dalla ricerca della gastronomia di qualità per la quale il locale rappresenta una vera e propria scuola. La pizzeria di Montepaone, a due passi da Soverato, nasce nel 2016, da un'idea di Roberto Davanzo e Anna Rotella, come asporto, con un bancone dedicato alla pizza in pala, e con un'attività di panificio la mattina.

Otto mesi dopo la struttura si amplia e viene creata una sala per consumare la pizza sul posto. Nel 2018 "Bob Alchimia a spicchi" viene inserita nella guida "Pizzerie d'Italia Gambero Rosso" e nel 2019 sempre Gambero rosso le riconosce il premio come "Migliore pizza dolce dell'anno".

La crescita prosegue nel 2020, quando il locale si sposta per trovare spazi più ampi e confortevoli. Viene arricchito così il menu, con l'aggiunta delle pizze dolci. A marzo dello scorso anno, non potendo lavorare normalmente a causa della pandemia, la pizzeria apre in versione "Bob Drive", con le postazioni "drive through". Iniziativa che, nel luglio del 2021, le vale il premio, ancora del Gambero rosso, come miglior "Street food" regionale. A settembre sempre dello scorso anno, "50 Top Pizza" inserirsce "Bob Alchimia a spicchi" nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia e le assegna il premio speciale "Migliore performance dell'anno". E ancora, ad ottobre dello stesso anno, ottiene i "Tre Spicchi" sempre di Gambero Rosso, il massimo riconoscimento nella "Guida Pizzerie d'Italia".

L'ultimo riconoscimento per "Bob Achimia a spicchi" è del luglio scorso, quando conquista il 37/mo posto nella classifica nazionale di "50 Top Pizza" e viene inserita tra le "100 migliori pizzerie nel mondo". (ANSA).