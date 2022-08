Incendio distrugge auto a Cassano, probabile dolo

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 21 AGO - Un'auto, una Mazda 3, è stata completamente distrutta da un incendio sulla cui origine stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano che, al momento, pur non escludendo alcuna pista, propendono per quella dolosa. La vettura, di proprietà di un manovale di Cassano, era parcheggiata in Largo Plebiscito, in pieno centro storico. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno spento le fiamme. (ANSA).