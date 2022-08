Incidenti stradali: morto ferito in scontro del 31 luglio

(ANSA) - CATANZARO, 17 AGO - È morto oggi pomeriggio nell'ospedale di Catanzaro Marcello Agresta, 24enne di Rocca di Neto (Crotone), coinvolto lo scorso 31 luglio in un incidente stradale a Cirò Marina nel quale sono morti Antonio Francesco Dati, 28 anni, di Torre Melissa e Cataldo Francesco De Novaro, 30 anni, di Cirò Marina. Agresta era apparso subito in gravissime condizioni e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio. Poi era stato trasferito all'Ospedale di Catanzaro. Oggi l'esame dell'elettroencefalogramma è risultato completamente piatto.

La morte di Agresta è arrivata mentre a Torre Melissa si stava svolgendo una fiaccolata in memoria di Antonio Francesco Dati altra vittima dell'incidente e per chiedere interventi per la statale 106. La triste notizia ha raggiunto presto la comunità di Rocca di Neto, dove il giovane viveva. Il sindaco, Alfonso Dattolo, ha già annunciato che in concomitanza dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino ed ha deciso la sospensione di tutte le attività programmate per la stagione estiva. (ANSA).