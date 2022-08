Covid: Calabria, 605 casi e due vittime, positività in calo

(ANSA) - CATANZARO, 16 AGO - Sono 605 i contagi da Covid accertati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.525 tamponi fatti, in calo rispetto ai giorni scorsi come avviene sempre nei fine settimana e nei giorni di festa. Il tasso di positività risulta in calo, al 23,96%. Due le vittime con il totale dei decessi da inizio pandemia che è di 2.897. Calano di dieci - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoverati in area medica (213) mentre crescono di 1 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 68.252 (-344), gli isolati a domicilio 68.025 (-335) ed i nuovi guariti 947. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.588.759 con 517.067 positivi. (ANSA).