Jovanotti a Roccella Ionica, qui rispettiamo l'ambiente

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 12 AGO - "Questa è una grande festa in cui c'é il massimo rispetto dell'ambiente. È qui che dovrebbe venire di persona chi parla di rispetto della natura, evitando di parlare a distanza. Qui quello che diciamo e promettiamo è tutto vero e lo realizziamo sino in fondo". Lo ha detto Lorenzo Jovanotti intervenendo durante il Jova Beach Party a Roccella Ionica facendo riferimento alle critiche di alcune associazioni ambientaliste, che hanno parlato di impatto negativo del concerto per l'ecosistema locale, ed in particolare per alcuni tipi di fauna.

"Questa spiaggia, quando ce ne andremo - ha aggiunto il cantante - sarà ancora più pulita, accogliente e fruibile rispetto a prima. Questo è un posto bellissimo, come lo è tutta la Calabria. E noi non abbiamo alcuna intenzione di danneggiarlo.

Per tutti noi un giorno bellissimo. Lo spirito del Jova Beach Party è ispirato alla vera amicizia, quella fatta di incontri stupendi, di condivisioni, di accoglienza e di rispetto per gli altri. Un evento che vuole essere soprattutto un omaggio alla musica". (ANSA).