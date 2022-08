Droga:sequestrata piantagione cannabis a Lamezia Terme

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 11 AGO - Una piantagione con 650 arbusti di cannabis indica è stata trovata e sequestrata a Lamezia Terme dai militari del Gruppo della Guardia di finanza.

La coltivazione, è stata individuata a seguito di una segnalazione della Sezione Aerea nella zona compresa tra le frazioni Acquafredda e Mitoio su un terreno risultato di proprietà del Comune di Lamezia Terme.

La perlustrazione attuata in una zona impervia e di non facile accesso ha permesso di individuare anche la presenza di un sofisticato impianto di irrigazione. Una parte delle piante, circa 150, è risultata già oggetto di una prima raccolta e in fase di seconda germogliatura.

I finanzieri hanno inoltre proceduto al campionamento delle piante per le successive analisi di laboratorio e contestualmente hanno distrutto il materiale sul posto.

Il terreno sul quale era stata realizzata la piantagione è risultato di proprietà del Comune di Lamezia Terme. Indagini sono in corso risalire all'identificazione degli autori della coltivazione. (ANSA).