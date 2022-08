Covid:Calabria;calano contagi, ricoveri e tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 10 AGO - Dati in miglioramento per quel che riguarda l'incidenza del Covid in Calabria. Si registra un calo dei contagi, 1.385 rispetto ai 1.895 di ieri; dei ricoveri in area medica, che sono 7 in meno (totale 275) e del tasso di positività, che è il 23,21% rispetto al 24,12% di ieri. Sono stati effettuati 5.967 ulteriori tamponi (totale 3.564.130 ).

Nessun nuovo ricovero nelle rianimazioni, il cui totale resta fermo a 9. I nuovi decessi sono 4, con la cifra complessiva dei morti che raggiunge quota 2.869.

I nuovi guariti sono 2.001 (totale 437.936), gli attualmente positivi 620 (totale 70.460) e le persone in isolamento 613 in meno (totale 70.176).

Complessivamente, le persone che sono state contagiate dal virus risultano essere 511.265.

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 4.141 (55 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.079 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81.314 (80.951 guariti, 363 deceduti). - Cosenza: casi attivi 50.903 (110 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.792 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93.734 (92.502 guariti, 1.232 deceduti). - Crotone: casi attivi 2.498 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.360 (48.107 guariti, 253 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 8.579 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.519 in isolamento domiciliare); casi chiusi 171.694 (170.864 guariti, 830 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 1.789 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.770 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.861 (42.684 guariti, 177 deceduti).