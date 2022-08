Maltempo: vento scoperchia tetto, danni a rete metanifera

(ANSA) - DASA, 09 AGO - Le forti raffiche di vento hanno provocato, a Dasà, nel vibonese, il distacco del tetto di una casa, che è finito in strada provocando danni alla rete metanifera.

La fuoriuscita di gas che ne è derivata ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per bloccare la perdita ed accertare eventuali situazioni di pericolo.

Per l'attuazione dell'intervento si è resa necessaria l'evacuazione dalle loro case delle persone residenti nella zona. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).