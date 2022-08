Covid:in Calabria 612 casi e 4 decessi, tasso al 19,89%

(ANSA) - CATANZARO, 08 AGO - Sono 612 - ieri erano 962 - i nuovi contagi riscontrati in Calabria nelle ultime ventiquattrore a fronte di 3.077 tamponi processati e un tasso che dal 18,48% è passato al 19,89% di oggi. Pesante il dato dei decessi: tra ieri e oggi se ne sono contati 12: otto più quattro per un totale complessivo di 2.860 vittime.

I ricoveri dopo i cali dei giorni scorsi tornano ad aumentare: +11 in reparto (288) e +2 in terapia intensiva (12). I guariti sono 1.107 (433.703); gli attualmente positivi -499 (71.123) e gli isolati -512 (71.123).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati contenuti nel bollettino sulle persone positive al Coronavirus emesso dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.550.305. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 507.985. (ANSA).