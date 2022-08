Richy Tognazzi, sono sempre "in viaggio con papà"

(ANSA) - CATANZARO, 06 AGO - Ricky Tognazzi ha tenuto una masterclass a Catanzaro, nell'ambito del "Magna Graecia Film Festival" a conclusione della quale è stato presentato il docufilm "La voglia matta di vivere" che il regista ha dedicato al padre Ugo, in occasione del centenario della nascita.

Proprio ad Ugo Tognazzi é dedicato il manifesto dell'edizione 2022 del festival, il cui direttore artistico è Gianvito Casadonte.

"Amava il suo lavoro, che portava sempre a casa - ha detto Ricky del padre - e la cucina, che significava circondarsi della famiglia e degli amici nella casa di Torvianica, con il mare, la solarità, la convivialità ed il torneo di tennis, con la messa in palio dello 'Scolapasta d'oro'. Ho tentato di raccontarlo e di ricordarlo con il rispetto dovuto ed a volte anche con l'irriverenza che so mi avrebbe concesso. Ho parlato anche del suo innato anticonformismo, che prevedeva anche il 'diritto alla cazzata', come lui amava definirlo".

"Per presentare questo documentario - ha aggiunto Richy Tognazzi - sono praticamente sempre 'in viaggio con papà': lo porto in giro per l'Italia ed è davvero commovente scoprire quanto affetto ci sia ancora nei suoi confronti. Non voglio certo crogiolarmi, ma tutto questo mi fa molto piacere". (ANSA).