Droga: trovato con 2 chili di marijuana, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 05 AGO - Abitava in un appartamento di Rende ma ne utilizzava un secondo, nella stessa città, come base per per nascondere la droga e confezionare le dosi per la successiva vendita. Un uomo di 32 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia Carabinieri di Rende con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, proprio nell'alloggio secondario, al termine di una perquisizione hanno trovato e sequestrato due chili di marijuana e tutto l'occorrente per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

La perquisizione dell'abitazione dove il trentaduenne dimorava abitualmente ha consentito di scoprire, a seguito di un accertamento condotto con personale dell'Enel, l'allaccio abusivo sulla rete pubblica. I militari hanno denunciato in stato di libertà la compagna dell'uomo per furto aggravato di energia elettrica. (ANSA).