Covid:in Calabria 1.624 contagi e 5 decessi,tasso al 27,75%

(ANSA) - CATANZARO, 05 AGO - Cinque decessi in più e i contagi che si mantengono più o meno stabili in Calabria. Sono 1.624, ieri erano 1.592, i positivi riscontrati con 6.306 tamponi eseguiti e il tasso che dal 23,65 risale al 25 ,75%. Le vittime dall'inizio della pandemia sono in totale 2.847.

Scendono ancora i ricoveri nei reparti di cura, -12 (278) mentre aumentano, +1 nelle terapie intensive (12). I guariti sono 428.676 (+2.386), gli attualmente positivi 73.531 (-767) e gli isolati a domicilio 73.241 (-756).

In Calabria, ad oggi - come riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 3.537.409.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 505.054.

(ANSA).