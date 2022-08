Covid: in Calabria 1.038 contagi e 6 decessi, tasso al 28%

(ANSA) - CATANZARO, 01 AGO - Sono 1.038 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, con 3.721 tamponi processati e il tasso di positività che dal 23,98 del giorno precedente sale al 27,90%. Sei i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.829.

Aumentano i ricoveri, +16 (320) rispetto a ieri quando si era registrato un calo di 18 unità; un ingresso in più anche in terapia intensiva (15) dopo i due in più di ieri. I guariti sono 1.312 (419.967), un dato che resta più alto di quello relativo ai nuovi contagi; gli attualmente positivi sono 74.597 (-280) mentre gli isolati ammontano a 74.262 (-297). In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.507.306. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 497.393. (ANSA).