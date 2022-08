Caldo: iniziativa Comune Catanzaro per anziani e fragili

(ANSA) - CATANZARO, 01 AGO - "Stare vicino alle persone deboli, come abbiamo sempre detto nel corso della campagna elettorale". Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in merito all'iniziativa "Sos caldo" che il primo cittadino ha illustrato nel corso di una conferenza stampa insieme all'assessore alle Politiche sociali, Bonaventura Lazzaro, e da Paola Giglio, responsabile dell'ufficio delle "Piccole cose".

"La cifra della nostra Amministrazione - ha aggiunto Fiorita - è partire sempre dai deboli. Ed in questo mese di agosto crediamo che i più deboli siano gli anziani, che spesso sono soli. Il servizio 'Sos caldo' è a disposizione degli over 65 ed è promosso dal Comune insieme alla Protezione civile e ad alcune associazioni di volontariato. Grazie ad un numero verde sarà possibile contattare dalle 9 alle 19 un operatore che consentirà agli anziani che ne hanno bisogno di ricevere a casa medicinali, spesa e un supporto psicologico. Crediamo in questo modo di fornire un segnale importante alla cittadinanza, ma anche una risposta concreta a bisogni di persone che non vogliamo lasciare sole. Non inventiamo niente, ma portiamo esperienze a supporto di chi ne ha bisogno".

"Si tratta di un'iniziativa importante - ha detto l'assessore Lazzaro - in favore di quelle persone che sono ad alto rischio di solitudine. Non un pronto soccorso o un pronto intervento.

Piuttosto un 'pronto supporto' per pazienti che hanno bisogno di farmaci o della spesa e che non possono procurarseli direttamente perché impossibilitati a uscire da casa a causa del caldo. Ma il nostro intento è anche di fornire assistenza a chi ha semplicemente bisogno di parlare e di essere rassicurato sul fatto che un aiuto gli è sempre garantito".

Numerose le associazioni di volontariato coinvolte, con turni di una settimana ciascuna. La centrale logistica del servizio è ubicata nella sede della Polizia locale. (ANSA).