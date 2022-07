Covid: in Calabria positività stabile, crescono ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 28 LUG - Resta stabile la positività al Covid 19 in Calabria dove si registra un aumento dei ricoverati, con +20 in area medica (351 il totale) e + 2 in terapia intensiva (12). Cinque le vittime nelle ultime 24 ore (ieri 13) ed il totale dei decessi da inizio pandemia che arriva a 2.807.

I nuovi contagi sono 2.201, con il tasso di positività al 27,95%, stabile rispetto a ieri, 27,65%. I casi attivi sono 75.943 (+763), gli isolati a domicilio 75.580 (+741) ed i nuovi guariti 1.433. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.482.240 con 490.987 positivi. (ANSA).