Incendi:Calabria;fiamme raggiungono case, evacuate 7 persone

(ANSA) - CUTRO, 26 LUG - Un'abitazione danneggiata dal fuoco, sette persone evacuate, alcune vecchie auto in fiamme. E' il bilancio di un vasto incendio che sta interessando dal primo pomeriggio le campagne attorno a Cutro, nel crotonese. Una casa è stata raggiunta dalle fiamme, che hanno distrutto il tetto. In pericolo anche altre abitazioni, tanto che sette persone sono state evacuate. Sul posto sono giunte alcune ambulanze, ma per nessuno degli evacuati si è reso necessario l'intervento dei medici. Distrutte alcune auto abbandonate che si trovavano in una carrozzeria.

Per spegnere l'incendio sono intervenuti alcuni canadair ed elicotteri, mentre a terra stanno lavorando quattro squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone e del distaccamento di Petilia Policastro ed una squadra di Calabria Verde.

Molte persone sono costrette in casa perché l'aria esterna é irrespirabile a causa del fumo intenso. (ANSA).