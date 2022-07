Covid: in Calabria 11 vittime e aumento dei ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - Undici vittime e aumento dei ricoveri ospedalieri. E' il dato delle ultime 24 ore sulla diffusione del Covid in Calabria. I decessi dall'inizio della pandemia sono 2.785. Oggi i contagi sono 1.391 con un tasso di positività del 23,68% (ieri 24,43%). In aumento, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica, +14 (328 il totale), e in terapia intensiva, +3 (18 il totale). I casi attivi sono 73.560 (-8), gli isolati a domicilio 73.214 (-25) ed i nuovi guariti 1.388. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.453.170 con 482.724 positivi.

(ANSA).