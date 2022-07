Droga: due piantagioni di marijuana scoperte nel catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 21 LUG - Due piantagioni di marijuana, costituite rispettivamente da 353 e 63 piante alte all'incirca 1 metro e mezzo sono state scoperte e sequestrate nel territorio dei comuni Comune di Tiriolo e Catanzaro. Le coltivazioni, localizzate nel corso dei servizi finalizzati alla repressione della produzione di sostanze stupefacenti dal Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia, sono state realizzate da ignoti in una zona impervia a causa di una fitta vegetazione.

I militari della Stazione di Gagliano e di Tiriolo coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di "Calabria", hanno effettuato un controllo accertando la presenza delle piante.

L'Autorità giudiziaria, informata del rinvenimento, ne ha disposto il sequestro e, essendo impossibile il trasporto delle piante, l'estirpazione e la distruzione sul posto a mezzo fuoco ad eccezione di alcuni campioni che sono stati sottoposti alle analisi.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili dell'illecita coltivazione. (ANSA).