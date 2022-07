Calcio: il portiere Crespi in prestito dal Crotone al Picerno

(ANSA) - POTENZA, 21 LUG - L'Az Picerno (serie C) ha comunicato, attraverso l'ufficio stampa, di aver rilevato in prestito dal Crotone Calcio il portiere Gian Marco Crespi.

Si tratta di "un'importante operazione di mercato portata a termine - è scitto nel comunicatyo - dal Direttore generale Vincenzo Greco per l'Az Picerno, che si assicura così le prestazioni dell'Under nato a Udine il 28 giugno del 2001.

Un metro e 89 centimetri per 80 chili, Crespi ha militato nell'ultimo anno in C tra le fila della Pistoiese e due anni fa in Serie A con il Crotone. Crespi ha già all'attivo diversi raduni e convocazioni con l'Under 19 e l'Under 21 B". (ANSA).